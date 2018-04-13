Стали известны имена ста лучших молодых авиаторов Украины, которые отправятся в Лондон

«Авиатор 2018» проходил в седьмой раз и охватил 50 ведущих вузов Украины. К нему присоединились 8 200 конкурсантов с техническими специальностями. В течение полугода конкурсанты прошли три этапа отбора и презентовали собственные разработки и стартапы в финале «Авиатора».

Экспертное жюри конкурса во главе с авиаконструктором Дмитрием Кивой отметило сто лучших работ и их авторов. Президент Фонда Борис Колесников вручил им дипломы победителей проекта и поздравил с заслуженной наградой – поездкой на Международный авиафорум Фарнборо в Великобританию.

«Я очень доволен уровнем подготовки студентов, их заинтересованностью в «Авиаторе», бизнес-идеями. Есть несколько проектов конкурсантов, которые имеют прикладное применение. К таким можно отнести работы, где авиация тесно сотрудничает с агросектором. Так, например, есть предложения использовать дроны, которые помогают аграриям, фермерам и это стоит относительно недорого. Одна из конкурсанток предложила убирать космический мусор. Пока наши городские головы не могут решить проблему утилизации мусора на Земле, авиаторы знают, как убрать его в космосе. Это доказательство того, что наша молодежь на порядок опережает знания и умения сегодняшних отдельных представителей госуправления», –отметил Борис Колесников во время торжественного награждения студентов в киевском Национальном авиационном университете.

Как свидетельствует статистика, победителем среди вузов-участников «Авиатора 2018» стал Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «ХАИ». Это профильное учебное заведение дало наибольшее количество победителей. Среди непрофильных вузов лидерами стали: Донецкий национальный технический университет (г. Покровск), Запорожский национальный технический университет (г. Запорожье) и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского».

Сто лучших молодых авиаторов Украины проведут в Лондоне четыре дня. Их ожидает знакомство с последними достижениями мировой авиакосмической отрасли на известном авиасалоне Фарнборо, посещение шале и стендов авиалиний, флагманов самолетостроения Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Gulfstream, мастер-классы специалистов. Также украинские студенты прогуляются по столице Великобритании и проведут день в Парке развлечений.

«Конкурс «Авиатор» –отличный шанс замотивировать себя, дать себе толчок к профессиональному росту. На профильных форумах мира можно увидеть, чего люди уже достигли и как они пользуются этим. Мне хочется во время нашей предстоящей поездки как можно больше впитать информации в себя, пообщаться с экспертами мирового уровня. Это будет колоссальный опыт, который мне обязательно пригодиться для работы в отечественной авиакосмической отрасли», –рассказал победитель конкурса Олег Михайлютенко.

Напомним, в нынешнем учебном году благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует еще шесть образовательных конкурсов для студентов Украины. «Агро 2018», «Пищевые технологии 2018», «Архитектор 2018», «Морское дело 2018», «Железнодорожник 2018» и «Программист 2018» призваны поддержать талантливую молодежь и показать ей лучшие профильные выставки по всему миру. До 1 мая включительно на сайте Фонда идет регистрация в проекте для айтишников «Программист 2018» с поездкой победителей в Японию.

Источник: korrespondent.net