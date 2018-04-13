В ДНР затопят "ядерную" шахту – ОБСЕ

Сепаратисты самопровозглашенной ДНР намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, что в 43 километрах от Донецка. Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на пресс-службу мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сотрудники шахты сообщили наблюдателям о том, что ориентировочно 14 апреля будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего шахта Юнком будет постепенно затоплена.

На шахте ОБСЕ напомнили, что в 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.

"Заместитель главного инженера и трое других лиц (мужчина и две женщины – ред.) сообщили, что нынешнее состояние капсулы неизвестно, и не понятно, как возможные утечки или повышение давления в результате затопления ствола шахты могут повлиять на целостность капсулы", – отметили в пресс-службе.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что всему Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за затопления шахт.

В ОБСЕ заявляли, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса 36 угольных шахт не подлежат эксплуатации из-за подтопления или полного затопления.

Напомним, 16 сентября 1979 года на шахте Юнком был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Цель взрыва – снижение напряжения в горном массиве, что в конечном счете должно было повысить безопасность отработки угольных пластов. До 1979 года на шахте Юнком была максимальная в Центральном Донбассе частота внезапных выбросов угля и газа. Точные данные о величине заряда и глубине его заложения остаются секретными.

В 2002 году как неперспективная шахта Юнком была закрыта и теперь представляет собой угрозу случае затопления подземными водами.

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Источник: korrespondent.net