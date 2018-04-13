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13. 04. 2018

В Сомали произошел взрыв во время футбольного матча, есть жертвы

В Сомали в городе Барава в ходе футбольного матча в четверг произошел взрыв. Пять человек погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы власти и полицию в пятницу, 13 апреля.

Отмечается, что футболисты не пострадали, а все жертвы и раненые – среди боллещиков. Правоохранители установили, что бомба была взорвана дистанционно. Она была заложена под местами для особо важных гостей, но ни один представитель власти не пострадал.​

В полиции счтают, что за взрывом стоит радикальная исламистская группировка Аш-Шабаб, которая много лет ведет борьбу за свержение правительства Сомали.

Ранее в Сомали смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал военную базу. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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