Россия решила ответить на санкции США

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ подготовили спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций – Единой России, КПРФ, ЛДПР и Справедливой России, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 апреля.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Володин заявил, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, законопроект разработан "как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия США, а также на введение антироссийских санкций".

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против России. В перечень попали 24 топ-чиновника и крупных бизнесменов, а также 14 компаний.

Уже 9 апреля рынок акций России рухнул на фоне санкций США. Произошло резкое снижение курса рубля. Потери российских олигархов достигли $16 млрд. Больше всех потерял бизнесмен Олег Дерипаска – $2 млрд.

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Источник: korrespondent.net