В зоопарке США горилла освоила йогу

Горилла Болинго из тематического парка Буш Гарденс в американской Флориде научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.
На видео, которое обнародовали работники зверинца, видно, как животное повторяет за женщиной упражнения из йоги. И даже становится вверх ногами.
Как утверждают представители парка, такой вид занятий помогает формировать доверительные и позитивные отношения с животными, а также стимулирует их как психически, так и физически.
Ранее в Сети показали видео с зажигательным танцем гориллы, которая наслаждалась купанием.
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Источник: korrespondent.net
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