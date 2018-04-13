В зоопарке США горилла освоила йогу

Горилла Болинго из тематического парка Буш Гарденс в американской Флориде научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.

На видео, которое обнародовали работники зверинца, видно, как животное повторяет за женщиной упражнения из йоги. И даже становится вверх ногами.

Как утверждают представители парка, такой вид занятий помогает формировать доверительные и позитивные отношения с животными, а также стимулирует их как психически, так и физически.

Ранее в Сети показали видео с зажигательным танцем гориллы, которая наслаждалась купанием.

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Источник: korrespondent.net