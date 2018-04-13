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13. 04. 2018

Кадыров предложил продлить срок полномочий Путина на референдуме

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. Такое заявление в пятницу, 13 апреля, он сделал в интервью Интерфаксу.

По словам Кадырова, сейчас у президента РФ нет альтернатив. Поэтому стоит подумать о продлении полномочий Путина больше, чем на два срока.

"Я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может, а мы нет?" - спросил он.

Кадыров добавил, что спрашивать у самого Путина, хочет ли он оставаться у власти, необязательно.

"Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это", - сказал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы оставить пост главы Чечни, так как для этого "пришло время".

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Источник: korrespondent.net

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