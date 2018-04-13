В России суд постановил заблокировать Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает Медуза.

Суд разрешила начать блокировку немедленно – до вступления решения по иску в законную силу.

Представителей Telegram на заседании суда 13 апреля не было - ранее создатель мессенджера Павел Дуров отказался участвовать в судебном процессе, назвав его "откровенным фарсом". Тем не менее, его адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, однако оно было отклонено.

Медуза уточняет, что рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, после чего судья в течение 40 минут готовила решение в совещательной комнате.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор попросил Таганский суд заблокировать Telegram за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования, чтобы спецслужба могла прочитать переписку пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно.

Юристы Telegram подали иск в Верховный суд и потребовали признать приказ ФСБ о передаче ключей незаконным. Верховный суд РФ отклонил этот иск. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования, этот срок истек 4 апреля.

12 апреля Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке.

Основатель Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования

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Источник: korrespondent.net