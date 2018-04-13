В аэропорту Борисполь задержали рекордную партию контрабандных телефонов

В киевском аэропорту Борисполь сотрудники таможни задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex. Об этом сообщает прес-служба управления ГФС в Киевской области в пятницу, 13 апреля.

Отмечается, что документы были поданы на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи". Но во время таможенного досмотра оказалось, что груз не соответствует заявленному.

В грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга – говорится в сообщении.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. В настоящее время устанавливается их стоимость.

Изъятые телефоны. Фото: Управление ГФС в Киевской области

Ранее в Польше задержали двух украинцев со 160 кило черной икры. Они должны были доставить икру во Львов. Стоимость изъятого груза составила примерно 1,2 млн польских злотых – более 350 тысяч долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net