ЕС вернул своего посла в Москву - СМИ

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер, отозванный из этой страны 23 марта в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, вернулся в Москву. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Эдерер приехал в Москву 12 апреля.

ЕС пока не подтвердил эту информацию официально.

К слову, это первое возвращение посла с начала дипломатического скандала между Западом и Россией со взаимной высылкой десятков дипломатов.

Напомним, США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Источник: korrespondent.net