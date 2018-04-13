Смелые украинцы, убитые россияне. Допрос главы ЦРУ

Глава ЦРУ Майк Помпео, которого после отставки Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, во время слуашний в Сенате рассказал о гибели в Сирии "пары сотен русских".

Заседание длилось почти пять часов, за это время сенаторы затронули самые разные вопросы, касающиеся внешнеполитической повестки США. Среди них Северный поток-2, санкции против России, ситуация в Украине и Сирии, а также на Корейском полуострове.

Как сообщает издание Politico, Помпео тщательно готовился в допросу сенатором, для чего обзвонил всех бывших госсекретарей, в том числе Хиллари Клинтон, чтобы спросить совета.

Корреспондент.net собрал самые острые и интересные заявления Помпео.

Россия встретила достойного соперника

Помпео заявил, что в феврале в Сирии во время воздушной атаки, предпринятой американской авиацией в ответ на нападение на сирийских повстанцев, поддерживаемых Соединенными Штатами, погибло "несколько сотен русских".

Инцидент, о котором он рассказал, произошел в ночь на 8 февраля, когда российские наемники предприняли атаку, задействовав танки и артиллерию, явно пытаясь захватить нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Под обстрел попали повстанцы Демократических сил Сирии, поддерживаемые США для борьбы с ИГИЛ, и на помощь была вызвана американская авиация.

Военные потери России в Сирии

Российские наемники входили в состав частного военного формирования, известного как Группа Вагнера или ЧВК Вагнера, которой руководит, как пишут СМИ, близкий союзник президента России Владимира Путина.

Пресса писала, что в ходе авиаудар были убиты как минимум 300 россиян.В России долго отрицали эти потери, однако вскоре признали гибель "нескольких россиян, не имеющих никого отношения к российским вооруженным силам".

"В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного противника... Пара сотен русских были убиты", - подчеркнул Помпео во время слушаний, отметив, что все они были убиты военными США.

Что касается возможного ракетаного удара США по Сирии, то Помпео несколько раз отметил: он - против войны и выступает за дипломатическое разрешение любых споров и конфликтов. Он также заявил, что одна из его целей - увидеть Сирию после правления Асада.

Конец "мягкой политики" по России

Глава ЦРУ констатировал окончание периода "мягкой политики" США в ответ на российскую агрессию за рубежом.

"Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии. Теперь с этим покончено", - сказал Помпео.

Он заверил, что США восстанавливают свои "и без того сильные Вооруженные силы" и занимаются обновлением ядерных сил.

Кроме того, Соединенные Штаты "выслали больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем во времена холодной войны", отмечалось в послании кандидата на главу американской дипломатии.

Кандидат на пост госсекретаря также отметил, что Вашингтону предстоит еще много потрудиться при расширении антироссийских санкций.

"Путин еще не воспринял в достаточной степени сигнал со стороны Вашингтона. Поэтому нам необходимо продолжать работать над этим", - пояснил глава ЦРУ.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" Трамп подписал в августе прошлого года. Документ ввел набор так называемых вторичных санкций - мер против бизнесменов и компаний, сотрудничающих с внесенными в список российскими фирмами и физическими лицами.

В последний раз "черный список" Минфин США расширил 6 апреля. После этого рубль начал стремительно падать, а олигархи терять миллиарды долларов.

Вооружение смелых украинцев

Сенаторы спросили Помпео о позиции по поставкам оборонительного летального оружия Украине. Он ответил утвердительно.

"Вооружение смелых молодых людей, сопротивляющихся российскому экспансионизму в Украине и в Грузии" он отнес к достижениям Америки. Кандидат на пост главы Госдепа пообещал "расширить этот список".

"Действия этой администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для нашей страны. Наши дипломатические усилия на российском направлении потребуют большого напряжения, но, как и в предыдущих противостояниях с Москвой, они должны продолжаться", - сказал он.

Также у Помпео спросили, будет ли он выступать против признания Крыма частью территории России.

"Да, я буду бороться, чтобы этого не случилось. Это решает президент, но я согласен, что это [признание Крыма российским] было бы неправильно", - подчеркнул политик.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что США должны сделать все возможное, чтобы Россия не могла угрожать энергетической безопасности в Европейском союзе.

"Я с нетерпением жду возможности присоединиться к обсуждению, в частности, проекта Северного потока-2, чтобы удостовериться, что интересам наших союзников ничто не угрожает", - сказал кандидат на пост госсекретаря.

Ядерный удар по КНДР

По словам Помпео, он никогда не был сторонником смены режима в Северной Корее. Он отметил, что единодушен с Трампоп в ситуации, при которой США должны будут первыми ударить по Северной Корее.

"Президент ясно дал понять, и я согласен с ним, что такой день может наступить. Может наступить день, когда мы увидим арсенал ядерного оружия, способный ударить по США", - добавил он.

Глава ЦРУ не исключает возможности, что Америке придется отреагировать на действия Пхеньяна "далеким от дипломатии" методом. Однако он отметил, что такой сценарий обернется катастрофой.

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Источник: korrespondent.net