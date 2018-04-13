Аваков назвал данные МВД об армии ЛДНР

На Донбассе ВСУ противостоит военная группировка из 35,5 тысяч человек, состоящая из кадровых российских военных, наемников и местного населения. Такие данные озвучил министр МВД Арсен Аваков на Форуме по безопасности в Киеве, сообщает Остров в пятницу, 13 апреля.

"По данным МВД, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1-й и 2-й корпуса под видом военизированных формирований ДНР и ЛНР (которые на самом деле приписаны к 8-й армии Южного военного округа ВСРФ) состоят из кадровых военнослужащих РФ, наемников и части местного населения. Состав этих сил на оккупированной территории 35,5 тысяч только на Донбассе", – сообщил Аваков.

По его данным, в аресенале группировки 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских систем и минометов, 208 реактивных систем залпового огня, 363 противотанковых средств, 419 средств противовоздушной обороны.

"Это не сепаратисты и не повстанцы, и купили они это оружие не в военторге, который захватили при агрессии. И количество бронетанковых сил здесь, пусть простит меня британский министр, больше, чем в Великобритании", – сказал министр МВД.

Ранее президент Петр Порошенко назвал число танков России на Донбассе. По его словам, в зоне АТО более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.

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Источник: korrespondent.net