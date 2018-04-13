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13. 04. 2018

В Украине выросло число заключенных в СИЗО

В Украине выросло число заключенных, что привело к переполненности следственных изоляторов. Об этом сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе в пятницу, 13 апреля.

"За последние три года отмечается стремительный рост количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах. С 2016 года общая численность лиц, взятых под стражу и осужденных в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказания выросла с 16 616 до 19 278 человек", - сообщили в ведомстве.

В частности, в Лукьяновском СИЗО Киева численность заключенных увеличилось на 200 человек. "Это создает трудности в обеспечении заключенных надлежащими условиями, что в отдельных случаях приводит к необеспечению всех заключенных индивидуальными спальными местами", – добавили в службе.

В ведомстве добавили, что в Лукьяновском СИЗО установят дополнительные спальные места и проведут перераспределение отдельных категорий заключенных по другим камерам.

Причинами роста численности заключенных в службе считают увеличение количества лиц, уголовные дела которых находятся в производстве судов.

Ранее сообщалось, что в Николаевском СИЗО 8 апреля часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры.

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Источник: korrespondent.net

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