Погода на выходные в Украине: тепло и дожди

В Украине в субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля, в некоторых областях возможны дожди, а на Закарпатье температура воздуха прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу будет везде сухо, кроме запада, а также Житомирской и Винницкой областей.

На Закарпатье ожидается до +23 градусов.

В южных и северных регионах будет в пределах +18-19 градусов.

Холоднее всего - до +15 градусов - на востоке, а также в Сумской области.

В Киеве 14 апреля будет без осадков, днем ​​температура составит 16-18 градусов тепла.

В воскресенье, 15 апреля, в Украине ожидается солнечная погода.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Киеве потеплеет - днем будет ​​до +20 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, вечером в субботу и днем в воскресенье в Киеве есть вероятность дождей.

"Однако совершенно незначительная, все же будет преобладать сухая погода", - сообщила она на своей странице в соцсети Facebook.

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Ранее сообщалось, что первая половина недели в Украине будет теплой и сухой. Вторая - дождливой, также ожидается похолодание.

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Источник: korrespondent.net