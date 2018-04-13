Россия планирует полномасштабный ввод войск осенью - СБУ

Осенью 2018 года Россия намерена провести в Украине серию провокаций чтобы создать предпосылки для полномасштабного ввода войск. Об этом на брифинге в пятницу, 13 апреля, заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко, сообщает 112 Украина.

Как установило СБУ, группа лиц из окружения президента РФ Владимира Путина занята созданием предпосылок для ввода войск в Украину. Основным предлогом должна выступить "защита русскоязычного населения".

Планируется задействование криминалитета и околокриминальных структур, а также спортсменов, для нападений на пророссийские мероприятия и крестные ходы и избиений участников.

"Но мы не дадим им реализовать эти планы", - заверил Кононенко.

Ранее Александр Турчинов заявил, что Россия готова применить против Украины 260 тыс. военных и 3,5 тыс. танков.

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Источник: korrespondent.net