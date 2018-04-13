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13. 04. 2018

Лавров: Химатака в Сирии - постановка "одного русофобского государства"

У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что вероятная химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой спецслужб "одного русофобского государства". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 апреля.

По словам Лаврова, к химатаке "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Он также отметил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого-то другого, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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