В РФ на "гражданской" дороге перевернулся танк

В Бикинском районе Хабаровского края России на "гражданской" дороге в пятницу, 13 апреля, попал в дорожно-транспортное происшествие танк. Об этом сообщает Рамблер/авто со ссылкой на агентство.

Танк оказался на "гражданской" трассе, чтобы перевезти тяжелую гусеничную технику. Военные заявили, что водитель одного из тралов допустил съезд с дороги.

Последствия авария удалось быстро устранить. В результате ДТП никто не пострадал.

Агентство AmurMedia опубликовало запись, на которой видно, как перевернувшийся танк лежит на обочине дороги.

Агентство уточняет, что вместе с танком в кювете оказался и колесный транспортер.

Напомним, похожий случай был зафиксирован в России в июне 2016 года – тогда танк перевернулся на дороге в Московской области.

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Источник: korrespondent.net