В небе над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба. Соответствующие снимки жители города опубликовали в социальной сети Вконтакте, пишут Вести в пятницу, 13 апреля.

По словам специалистов, ученые называют такие явления "сложными гало".

К слову, в науке есть огромное количество видов гало, который вызывается обычно кристаллами льда в перистых облаках, где высота достигает 5-10 километров в верхнем слое тропосферы. Внешний вид явления зависит от их расположения.

Cмотрите фотогалерею: В России взошло ромбовидное солнце

Напомним, в феврале жители некоторых районов российского Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого явления - гало.

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Источник: korrespondent.net