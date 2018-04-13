Любимый Виктор Закарпатья. Что принесут Украине выборы в Венгрии

Виктор Орбан в Венгрии всерьез и на долго. Очередные выборы принесли его партии безоговорочную победу и конституционное большинство в парламенте.

У Украины с венгерской властью последнее время отношения складывались не очень хорошо. Что будет теперь, когда стало окончательно понятно, что политика Будапешта в ближайшее время не изменится?

Уверенная победа

Партия Фидес Виктора Орбана по итогам выборов получит 133 места из 199 в парламенте, а сам Орбан возглавит правительство в четвертый раз.

Сокрушительная победа. Партия Орбана победила почти везде, за исключением столицы. В Будапеште в 12 из 18 округов победу одержали оппозиционные кандидаты.

Свою предвыборную кампанию Фидест строил на агрессивной антимигрансткой риторике и противостоянии структурам Джорджа Сороса – американского миллиардера венгерского происхождения. Орбан обещал спасти страну от наплыва мигрантов и победил.

Венгры за рубежом - одни из базовых избирателей партии власти, их голоса имеют вес. 95% венгров Закарпатья на парламентских выборах поддержали действующего премьера Виктора Орбана.

Всего в выборах участвовали около 400 тысяч этнических венгров, которые живут в Украине, Словакии, Румынии и Сербии.

Голоса Закарпатья

Эксперты объясняют: заграничные венгры голосуют за Орбана в знак благодарности за венгерские паспорта и финансовую помощь. Это идея находит прямое подтверждение в Закарпатье.

Здесь венгерские власти спонсируют различные сферы: от ремонта дорог и детских садов до помощи местному бизнесу. По данным Украинской правды, только в Береговский район – главный центр проживания венгров в Закарпатье, в 2017 году зашло около 3 миллионов евро инвестиций из соседней страны.

Например, перед 1 сентября в венгерских школах Закарпатья родителям выдают примерно по 100 долларов "на учебники" вне зависимости от национальности. А выплаты учителям в течение года составляют в общей сложности 300 долларов.

Местным с венгерским гражданством выплачивают по 10 тысяч евро, но с условием: развивать свое дело они должны в Закарпатье. В 2017-м в рамках этой программы в Береговском районе открылся 381 частный предприниматель.

В такой ситуации неудивительно, что в Закарпатье голосуют за Орбана. Более того, венгерский канал Hir TV обнародовал расследование, согласно которому несколько сотен венгров Закарпатья в день выборов возили в Венгрию автобусами голосовать за провластного кандидата.

Как отмечается в расследовании, в пункте контроля "Тисабеч" в день голосования возрос поток людей через границу. Именно через этот пункт прибывали в Венгрию избиратели из Украины. Все они должны были поддержать на выборах кандидата партии "Фидес" Тилки Аттилу.

Журналистам удалось пообщаться с мужчиной, который занимался организацией перевозки закарпатцев в день выборов. По его словам, он еще в 5 утра в воскресенье отправился в "украинский рейд". Помогали ему жители приграничных венгерских сел. У канала есть запись разговора с мужчиной, который утверждает, что таким образом ему удалось привезти почти тысячу избирателей "Фидес".

Европа недовольна

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для оппозиционных партий, хотя и признали, что в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.

Накануне докладчик комитета Европарламента Джудит Саргентини (Нидерланды) представила доклад о нарушениях гражданских свобод правительством Венгрии и призвала на его основании начать процедуру введения санкций в отношении Будапешта, в том числе и лишения страны права голоса в Европарламенте.

Саргентини перечислила замечания в адрес Венгрии. В частности, речь идет о шести изменениях в Конституцию в последние годы, подконтрольность судов исполнительной власти, ограничения для СМИ, проблемы со свободой высших учебных заведений, свободами религиозных убеждений, а также свободы объединений.

"Есть также ухудшение ситуации в отношении толерантности в отношении ромов, а также прав мигрантов и беженцев", - заявила она.

Саргентини призвала коллег определить, существует ли риск серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан ЕС. Она добавила, что "венгерский народ больше не может рассчитывать на основные права, которые мы считаем само собой разумеющимися в остальной Европе".

"В Европе мы берем на себя обязательства в отношении общих ценностей уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равноправия, верховенства права и прав человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и равным", - добавила она.

Некоторые депутаты Европарламента согласились с оценкой, что в ​​Венгрии существует системный риск для демократии и верховенства права. Другие спикеры требовали, чтобы эта процедура не использовалась для получения политических баллов, а некоторые критиковали нападения на правительство, которое широко поддерживало венгерское население.

Будущее отношений с Венгрией

Конфронтация между Киевом и Будапештом из-за украинского языкового закона не прекращается уже почти год. Венгрия даже блокирует развитие отношений Украины с НАТО.

Стороны пока совсем не приближаются к урегулированию спора. По мнению экспертов, Киев гарантированно не согласится на восстановление старых норм относительно языка образования.

Виктор Орбан и Петр Порошенко

Будапешт гарантированно не согласится с вымыванием из Закарпатья венгерской идентичности. Венгрия будет бороться за ее сохранение до последнего. Защита венгров за рубежом - это не просто предвыборная риторика Орбана, а государственная политика.

Так что предстоит искать компромиссы.

Источник: korrespondent.net