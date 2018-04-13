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13. 04. 2018

На Закарпатье мужчина утопил Mercedes, пытаясь помыть его в реке

В Закарпатской области мужчина утопил в реке Шакурка внедорожник Mercedes, пытаясь его помыть, сообщает региональное упраление ГСЧС в пятницу, 13 апреля.

По информации ведомства, инцидент произошел днем в четверг возле пгт Великий Бычков Раховского района.

Оказалось, что во время отдыха мужчина решил помыть свой Mercedes.

"Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки. В салоне также находился малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки", – говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС подъехали к потерпевшим, насколько это было можно и с помощью лестницы сначала доставили на берег мальчика, а потом и его отца.

"После того, как люди находились в безопасности, спасатели при помощи буксировочного троса вытащили машину из водяной ловушки", – добавили в ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье мужчина утопил Mercedes, пытаясь помыть его в реке

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Источник: korrespondent.net

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