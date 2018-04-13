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13. 04. 2018

В Telegram рассказали, как будут обходить блокировку

Мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил Владелец Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте.

Он отметил, что этот способ не требуют от пользователей никаких действий.

"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100-процентная доступность сервиса без VPN не гарантирована", - написал Дуров.

Он добавил, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. Тем не менее, независимо от наличия блокировки Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

"Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play", - написал он.

Дуров подчеркнул, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Согласно решению суда, ограничение может быть снято, если Telegram предоставит ФСБ ключи шифрования.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор попросил Таганский суд заблокировать Telegram за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования, чтобы спецслужба могла прочитать переписку пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно.

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Источник: korrespondent.net

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