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13. 04. 2018

ОБСЕ показала армаду военной техники под Луганском

Сепаратисты выстроили на окраине Луганска большое число танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое число техники в центре городе 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", - заявил первый заместитель СММ ОБСЕ Александер Хуг.

При этом в миссии опубликовали фото с воздуха, на котором видно технику, ее количество и виды.

Согласно подписям к снимкам, в шеренгах стоят семь ракетных систем "земля-воздух", семь танков, семь реактивных систем залпового огня, семь самоходных гаубиц и 10 гаубиц на буксире, а также по семь БМП и БТРов.

Cмотрите фотогалерею: ОБСЕ показала армаду военной техники под Луганском

Ранее сообщалось, что сепаратисты собрали 40 единиц бронетехники в аэропорту Луганска.

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Источник: korrespondent.net

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