Британия: спецслужбы РФ следили за Скрипалями задолго до отравления

В Британии заявили, что российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет перед отравлением в Солсбери. Об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, передает Sky News.

По данным британских властей, с 2013 года адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

В письме говорится, что британские специалисты обнаружили наибольшую концентрацию нервно-паралитического вещества типа Новичок на ручке двери в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Как рассказал Седвилл, в 2000-х Россия изучала возможности доставки нервно-паралитических веществ, в том числе с помощью их нанесения на дверные ручки. Для обращения с химоружием готовились специальные подразделения. В рамках этой программы также было произведено небольшое количество Новичка.

"Только у России есть технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери", - заявил Седвилл.

Напомним, ранее разработчик Новичка рассказал, что спасло Скрипалей от смерти.

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Источник: korrespondent.net