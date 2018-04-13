Посольство РФ в Лондоне представило доклад об отравлении в Солсбери

Посольство России в Лондоне в пятницу, 13 апреля, представило доклад по инциденту в Великобритании. Он называется Солсбери: Засекреченное дело, сообщает РИА Новости.

В документе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев.

В частности, в докладе россияне утверждают, что любая химлаборатория может синтезировать вещество, которым были отравлены Скрипали. Вещества этого типа, как утверждают в посольстве, были описаны в десятках публикаций на разных языках.

Кроме того, в посольстве заявили, что дела о смертях россиян в Великобритании объединяет то, что все они засекречены британскими властями.

Также российские дипломаты утверждают, что Британия не доказала связь яда Новичок с Россией.

"Великобритания, говоря о том, что (Новичок) был "разработан Россией", никак не пояснила, что это означает. Ни Россия, ни Советский Союз никогда не разрабатывали вещество под названием Новичок",- говорится в докладе.

Напомним, 12 апреля ОЗХО опубликовала отчет и подтвердила, что при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок, однако организация не установила происхождение этого яда.

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Источник: korrespondent.net