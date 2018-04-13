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13. 04. 2018

Жебривский назвал сумму долга ДНР за воду

Власти самопоровозлашенной ДНР задолжали 3 млн гривен за водоснабжение, которое осуществляется с подконтрольной украинской власти территории.

Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сказал в Мариуполе в ходе встречи с делегацией из Словакии, сообщает 0629 в пятницу, 13 апреля.

Глава Донецкой ОГА отметил, что при этом постоянными обстрелами сепаратисты не дают восстановить поврежденный Южнодонбасский водопровод.

Он напомнил, как 15 декабря 2017 года Россия в одностороннем порядке вышла из СЦЦК, и теперь Украина через ОБСЕ запрашивает "режим тишины" для проведения восстановительных работ.

"Россия пытается делать все, чтобы мы общались с представителями так называемой ДНР", – отметил Жебривский.

Глава Донецкой ОГА также сообщил, что в области есть еще ряд нерешенных проблем, в частности, Марьинка и Красногоровка уже четвертый год живут без газа и нужно строить новый газопровод для обеспечения газом этих населенных пунктов.

Напомним, 10 апреля на Донбассе четыре города остались без воды на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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