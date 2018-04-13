Жебривский назвал сумму долга ДНР за воду

Власти самопоровозлашенной ДНР задолжали 3 млн гривен за водоснабжение, которое осуществляется с подконтрольной украинской власти территории.
Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сказал в Мариуполе в ходе встречи с делегацией из Словакии, сообщает 0629 в пятницу, 13 апреля.
Глава Донецкой ОГА отметил, что при этом постоянными обстрелами сепаратисты не дают восстановить поврежденный Южнодонбасский водопровод.
Он напомнил, как 15 декабря 2017 года Россия в одностороннем порядке вышла из СЦЦК, и теперь Украина через ОБСЕ запрашивает "режим тишины" для проведения восстановительных работ.
"Россия пытается делать все, чтобы мы общались с представителями так называемой ДНР", – отметил Жебривский.
Глава Донецкой ОГА также сообщил, что в области есть еще ряд нерешенных проблем, в частности, Марьинка и Красногоровка уже четвертый год живут без газа и нужно строить новый газопровод для обеспечения газом этих населенных пунктов.
Напомним, 10 апреля на Донбассе четыре города остались без воды на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
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Источник: korrespondent.net
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