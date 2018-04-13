ГФС выписали украинке миллионный штраф за "евробляху"

Харьковчанка Анна Кривуц должна будет выплатить 1,756 млн гривен штрафа за пользование автомобилем с иностранной регистрацией (с литовскими номерами) без проведения его таможенного оформления и оплаты таможенных платежей. Об этом сказано в официальном ответе Главного управления ГФС в Харьковской области на запрос журналистов, сообщают в пятницу, 13 апреля, Українськi Новини.

В документе отмечается, что в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска Гоптовка - Нехотеевка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме временный ввоз.

В ноябре 2017 года в Управление ГФС в Харьковской области поступило письмо Управления патрульной полиции в Харькове, в котором сообщалось о фактах систематического пользования гражданкой Кривуц автомобилем Mercedes-Benz CLK 320 с еврономерами.

"Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения", - говорится в тексте.

Авторы письма также отмечают, что Кривуц 28 декабря 2017 года отказалась от дачи пояснений по факту пользования автомобилем.

В связи с этим 5 апреля Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором Кривуц была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн гривен.

Ранее ГФС сообщала, что в Украине 250 тысяч незаконных "евроблях".

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Источник: korrespondent.net