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13. 04. 2018

Россия выслала грузинского дипломата

В России объявила персоной нон грата сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такой жест был сделан в ответ на аналогичное решение Грузии.

"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому "делу Скрипалей" российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве", - говорится в сообщении МИД.

Дипломату надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней. Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

Как известно, Грузия разорвала дипотношения с РФ в 2008 году. С тех пор при посольстве Швейцарии в Тбилиси функционирует секция интересов России в Грузии, а при посольстве Швейцарии в Москве - секция интересов Грузии в России.

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Источник: korrespondent.net

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