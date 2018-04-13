Сеть о Telegram: За мыслепреступление уже сажают?

Популярный мессенджер Telegram попал в России под запрет. Суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера.

Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в "откровенном фарсе".

Корреспондент.net разбирался, почему в России запретили Telegram и как на это реагируют россияне.

Почему Telegram заблокировали

Причиной стал отказ предоставить представителям ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы им читать переписку пользователей. Роскомнадзор добился, чтобы мессенджер заблокировали незамедлительно.

Теперь Роскомнадзор должен направить решение суда операторам связи с указанием о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису. После этого провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам мессенджера в течение суток с момента обновления реестра.

Мессенджер будет недоступен на территории России до тех пор, пока ФСБ не получит ключи шифрования. Решение Таганского районного суда может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуде.

В Роскомнадзоре пояснили, что на Telegram "распространяются все положения закона об информации, в том числе и обязанность предоставлять властям по запросу ключи дешифрования".

"Мы понимаем, что информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети", - заявили в ведомстве.

Блокировка мессенджера Telegram произойдет "в ближайшее время", заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу", - ответил он.

В Кремле отказались комментировать запрете Telegram, сославшись на то, что это решение суда. При этом там призвали не сравнить данную ситуацию с блокировкой соцсетей ВКонтакте и Одноклассники в Украине.

Что говорит Дуров

ФСБ запросила у Telegram ключи еще ​в середине июля прошлого года. Однако создател мессенджера Павел Дуров заявил, что сервис не намерен выполнять законы, которые "не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.

Также представители Telegram отмечали, что исполнить требования спецслужбы технически невозможно. В частности, в так называемых секретных чатах переписка шифруется методом end-to-end, при котором ключи хранятся на устройствах пользователей.

После решения суда Дуров заявил, что Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователей действий.

Дуров добавил, что "стопроцентная доступность сервиса без VPN не ​гарантирована", а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно".

"Власть, которая есть у местных правительств над IT-корпорациями, основана на деньгах. В любой момент правительство может обрушить их акции, угрожая блокировать поток доходов и заставляя эти компании делать странные вещи (помните, как в прошлом году Apple перевела серверы iCloud в Китай). В Telegram у нас есть роскошь не беспокоиться о доходах или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, а от прав человека нельзя отказываться из-за страха или жадности", - подчеркнул создатель Telegram.

В Instagram Дуров написал: "Чтобы быть по-настоящему свободным, ты должен быть готов рискнуть всем ради свободы".

To be truly free, you should be ready to risk everything for freedom. Публикация от Pavel Durov (@durov) 13 Апр 2018 в 4:44 PDT

Адвокаты международной правозащитной организации Агора, которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.

Реакция соцсетей

Пользователи Telegram массово начали делиться способами обхода блокировки мессенджера еще вчера. Администраторы многих популярных Telegram-каналов заранее организовали опросы на тему, как поступит их аудитория в случае ограничения доступа к сервису.

Абсолютное большинство юзеров заверило, что Telegram не покинет и найдет способ продолжать им пользоваться. Практически во всех каналах вне зависимости от тематики уже опубликованы инструкции по обходу блокировки.

В социальных сетях не понимают, как блокировка Telegram может помочь в борьбе с терроризмом; почему власти не борятся с более важными проблемами, например растущими зловонными свалками и падением экономики.

Многие пишут, что блокировать бесполезно, посколку все смогут достаточо легко обойти запрет, при этом популярность мессенджера будет расти из-за такого интереса властей. Некоторые говорят, что это нарушение прав граждан и конституции и собираются идти на митинг 5 мая, организованный оппозиционером Алексеем Навальным.

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Источник: korrespondent.net