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13. 04. 2018

В России студентка из Казахстана выпала из окна здания ВУЗа

В Москве на территории Московского государственного института международных отношений произошел несчастный случай - студентка выпала из окна здания. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщает РБК.

"Студентка из Казахстана выпала с четвертого этажа учебного корпуса. Ее забрала скорая помощь, сейчас она находится в одной из клиник. Родители уведомлены", - говорится в сообщении.

В свою очередь двое студентов университета рассказали, что девушка осталась в живых.

"Как я слышал от очевидцев, четверокурсницу вытолкнули из окна. Перед этим ей были нанесены сильные побои. Девочка осталась жива", - рассказал агентству один из студентов.

Другой ученик также подтвердил, что студентка осталась в живых.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла молодая женщина, которой в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин.

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Источник: korrespondent.net

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