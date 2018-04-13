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13. 04. 2018

В США бизнесмен добился референдума о разделе Калифорнии

В США миллиардер Тим Дрейпер инициирует референдум о разделении Штата Калифорния на три мелких штата. Его сторонники уже собрали необходимое количество голосов под петицией - 600 тысяч человек при 366 тысяч необходимых, сообщает Foxnews.

Калифорнию х-отят разделить на северную, центральную и южную. Предполагается, что референдум может пройти в ноябре параллельно с промежуточными выборами в конгресс США.

По мнению Дрейпера, централизация власти в самом крупном американском штате привела к возникновению таких хронических проблем, как неуклонный рост числа бездомных и падение качества среднего образования.

"Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить всё, что они хотят", - заявляет миллиардер.

Проект о разделе Калифорнии ранее уже был представлен бизнесменом. Он безуспешно выступал с аналогичным предложением в 2014 и 2016 годах.

Ранее Кадыров предложил продлить срок полномочий Путина на референдуме.

Как сообщалось, в Болгарии сепаратисты требуют отделения трех регионов.

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Источник: korrespondent.net

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