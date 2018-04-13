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13. 04. 2018

В Луганской области силовики обнаружили арсенал боеприпасов

В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что схрон боеприпасов был обнаружен между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района, в заброшенном блиндаже.

"Из схрона изъято: 72 гранаты (РГД-5 и Ф-1), 20 осколочно-фугасных малокалиберных арт-систем калибром 23 мм, 10 бронебойных патронов, две противотанковые мины ТМ-62м со взрывателями к ним, 25 ВОГ-17м, два выстрела к БМП-1, четыре РПГ-22 ПГ7-с, три осколочные гранаты ПГ-9 73 мм, три осколочные гранаты СПГ-9, три УЗРГМ-2, четыре УЗРГМ, 3180 патронов разного калибра, четыре снаряда ОФ-26 и корпус противотанковой гранаты с запалом к ​​ней", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области силовики обнаружили арсенал боеприпасов

По данным полиции, изъятое направлено на исследование. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили под Донецком схрон боеприпасов - около 1500 патронов и два гранатомета.

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Источник: korrespondent.net

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