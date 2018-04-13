Медведчук: Вопрос о вступлении в НАТО раскалывает Украину на части

Новый статус Украины как страны-аспиранта НАТО означает всего лишь, что она официально задекларировала свой интерес в присоединении к альянсу – на днях это подтвердила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер. Об этом написал в своем блоге лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук.

"Речь идет о правке на сайте НАТО" – так она ответила на вопрос, что означает этот статус. И добавила, что политика альянса не изменилась: "НАТО признало и отметило посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины", – напомнил Медведчук.

Он считает, что в Украине вопрос евроатлантической интеграции усилиями представителей прозападно настроенной команды возведен в ранг национальной идеи.

"Вот только вступление в НАТО агрессивно лоббируют те провластные политические силы, уровень доверия к которым близок к нулю. Так, согласно исследованию GfK, проведенному по заказу Международного республиканского института (IRI) при поддержке Американского агентства по международному развитию (USAID), Народный фронт – партию, которая известна своей агрессивной пронатовской политикой, – поддерживают аж… 1% украинцев, пропрезидентскую политическую силу – 5%", – подчеркнул политик.

По его словам, низкий рейтинг не мешает политикам громко заявлять, что они выступают от имени народа, и убеждать весь мир, что украинцы активно поддерживают вступление страны в НАТО.

Медведчук призвал изучать не данные карманных социологических служб, а результаты исследований международных агентств и институтов. В этом случае, утверждает он, картина получается далеко не такая, как хотелось бы украинским политикам.

"Согласно соцопросу, проведенному в декабре 2017-го Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), в целом по стране поддержка членства в НАТО составляет не более 40%: на Западе Украины – 59%, в Центре и на Севере – 43%, на Юге – только 24%, а на Востоке – 22%. Раскол страны очевиден", – отметил лидер Украинского выбора.

Он отметил, что результаты исследования GfK для сторонников евроатлантической интеграции они еще менее оптимистичны: согласно декабрьскому опросу, вступление страны в НАТО поддерживают не более 37% украинцев.

"И это без учета мнения жителей неконтролируемых территорий, где всегда преобладали антинатовские настроения", – добавил Медведчук.

"Такие итоги исследований, проведенных далекими от "восточных" симпатий международными организациями, свидетельствуют о том, что идея членства в Североатлантическом альянсе не находит широкой поддержки в обществе. Однако власть продолжает продавливать эту идею, хотя прекрасно понимает – "вступить" Украину в НАТО можно… только расколов страну на части", – резюмировал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что евроинтеграция для украинцев обернулась беспросветной нищетой. При этом он сослался на данные многочисленных международных рейтингов.

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Источник: korrespondent.net