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13. 04. 2018

Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов

Веб-версия Telegram попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Соответствующая информация опубликована в пятницу в реестре ведомства.

Несмотря на внесение мессенджера в список, доступ к сервису пока остается открытым: напротив номера и даты оснований для внесения в реестр стоит отметка "Доступ не ограничивается".

В то же время сервис telegram.org пока не внесен в реестр запрещенной информации.

Ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Согласно решению суда, ограничение может быть снято, если Telegram предоставит ФСБ ключи шифрования.

Позже основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок. 

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Источник: korrespondent.net

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