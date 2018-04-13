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13. 04. 2018

В Греции паром с 198 пассажирами врезался в причал, есть раненые

В Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает Ekathimerini.

По данным издания, инцидент произошел около 12:40 по местному времени.

"Паром Achaeos, обслуживающего маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии пятеро пассажиров получили незначительные повреждения.

Пострадавших направили в больницу в Эгине, четверо из них после оказания помощи покинули больницу, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее столкнулись два судна, есть жертвы.

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Источник: korrespondent.net

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