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13. 04. 2018

В Кривом Роге из-за парада с флагами СССР поменяли командира воинской части

В Кривом Роге после парада под советскими флагами командира воинской части Нацгвардии понизили в должности. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что сразу после скандального парада командира части Вячеслава Мельника отстранили. Было назначено служебное расследование. Спустя почти два месяца после инцидента расследование завершено, командование части пришлось поменять.

В воинскую часть 3011 уже назначен новый командир, а его предшественник переведен в Северное территориальное управление Нацгвардии.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии 22 февраля приняли участие в параде в Кривом Роге. Во время марша они использовали запрещенную в Украине советскую символику. Вскоре из-за этого полиция открыла производство.

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Источник: korrespondent.net

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