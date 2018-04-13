Берлин: Есть серьезные доказательства использования химоружия в Сирии

Существуют серьезные доказательства, указывающие на использование химического оружия в Сирии в нарушение международного права. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

В частности, он отметил, что правительство Германии сделает все возможное для сохранения политического давления на Россию из-за возможного применения химического оружия в Сирии.

Зайберт сообщил, что Германия тесно общается с США и другими союзниками об ответных мерах на химическую атаку в Восточной Гуте.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в возможной военной операции в Сирии.

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Источник: korrespondent.net