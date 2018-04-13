В Сирии химоружие использовалось не менее 50 раз - посол США

Режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии не менее 50 раз в течение семилетнего конфликта. Такое заявление в пятницу, 13 апреля, сделала посол США в ООН Никки Хейли, пишет U.S.News.

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту принципа, по которому мы все согласны", - сказала Хейли.

Посол добавила, что Россия применила шесть раз вето, чтобы помешать осудить режим Асада за использование химического оружия в Сирии.

Россия одна применила 6 раз вето для того, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия в Сирии. Если бы РФ выполняла свои обязательства, нас сегодня тут не было бы - Постпред США при ООН https://t.co/j1ZBCpDLNt pic.twitter.com/dnsSj0EydA — ООН (@UnitedNationsRU) 13 апреля 2018 г.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.

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Источник: korrespondent.net