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13. 04. 2018

Порошенко призывает лишить РФ права вето в СБ ООН

Петр Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом во время интервью журналистам в пятницу, 13 апреля, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По мнению главы государства, страна-агрессор должна быть лишена возможности блокировать решения Совета безопасности ООН.

"Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения", - заявил Порошенко.

Напомним, недавно посол США в ООН рассказала о презрении к этой организации из-за ее неэффективности.

Ранее генсек ООН заявил о начале холодной войны.

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Источник: korrespondent.net

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