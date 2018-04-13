Ответит ли Путин США? Пресса о кризисе в Сирии

Весь мир следит за Twitter американского президента Дональда Трампа после его слов о намерении ударить ракетами по Сирии и угроз в адрес России.

В Белом доме уточнили, что Трамп еще не принял окончательное решение, но в Средиземном море у сирийких берегов уже собирается ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman и с сотнями крылатых ракет.

Тем временем в прессе активно обсуждается место ракетного удара, вероятность военного столкновения США с Россией и другие варианты развитися событий. Корреспондент.net собрал главное.

Путин не оставит удар США без ответа

Washington Post, США

Теперь, когда США рассматривают возможность нанести удар по Сирии, президент России Владимир Путин оказался перед сложным выбором: позволить Америке нанести ракетный удар по союзнику Москвы, оставив его без ответа, или же подвергнуть себя риску военного столкновения с США.

Если удар США загонит Путина в угол, он вряд ли будет сидеть сложа руки. Бездействие обернется угрозой для его достижений в Сирии, негативно скажется на авторитете России и разрушит его образ крепкого орешка.

Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что Россия должна ответить на любой удар американцев, добавив, что, если она этого не сделает, это негативно отразится на ее репутации.

"Это обернется геополитическим позором и колоссальными репутационными потерями. Америка, готовься к нашим старым надежным 10-мегатонным ядерным боеголовкам", - сказал он.

Асад не стоит третьей мировой

Atlantico, Франция

Ален Родье, отставной офицер французской разведки, замдиректора Французского центра разведывательных исследований, считает, что, несмотря на относительно воинственные заявления Москвы, Путин не стремится к эскалации, которая может привести к третьей мировой войне.

"Президент Асад не стоит такого самоотречения и огромных жертв. Для Москвы главное - чтобы он просто остался на своем месте... Поэтому всем следует сохранить хладнокровие в этот непростой период, когда возможны разного рода эксцессы. Политическое руководство преследует собственные цели, однако я сомневаюсь, что кто-то готов ввязаться в неконтролируемую военную авантюру. Лидеры стремятся в первую очередь показать свой авторитет во внешней политике, причем зачастую во внутриполитических целях", - сказал эксперт.

Американцы погибнут в Сирии

Duran, США

Американский ученый, специалист по России, почетный профессор Принстонского и Нью-Йорского университетов Стивен Коэн считает, что, если Дамаск будет атакован или погибнут россияне при ракетном ударе США, то Россия ответит "великолепнам оружием.

Война сверхдержав. Чем РФ и США столкнутся в Сирии

"Отдельные люди говорят, что в некотором отношении их ракетные технологии лучше. Россия нанесет удар, американцы в Сирии погибнут. Мы окажемся в такой ситуации, в которой мы вообще никогда не были с Россией, мы будем убивать друг друга… и при этом нужно учитывать, что обе нации обладают ядерным оружием. Поэтому я обеспокоен как никогда раньше в моей жизни, по крайней мере, со времени Кубинского ракетного кризиса", - сказал он.

Два сценария

Deutschlandfunk, Германия

Одним из них мог бы быть такой же удар, как в прошлом году, в апреле 2017 года, по сирийской базе ВВС в Шайрате крылатыми ракетами Tomahawk, которые были запущены с эсминца США Donald Cook из восточной части Средиземного моря и с большой точностью должны были ослабить сирийские ВВС и сирийскую армию, говорит Андре Банк, эксперт по Сирии Института ближневосточных исследований GIGA.

Эти базы находятся в различных частях страны, в том числе и вблизи жилых кварталов, поэтому может пострадать и гражданское население.

Вторым сценарием мог бы стать удар по целому ряду различных целей. Тогда это стало бы эскалацией сценария 2017 года.

Если последует военный удар из восточного Средиземноморья, то в игру вступит и российская противоракетная оборона, и это может привести к эскалации, даже если первоначально такого не планировала ни одна из сторон.

"Однако я считаю, что более вероятен такой сценарий, который не приведет в Сирии к большей эскалации, к прямой военной конфронтации между США и Россией. И без того этот военный удар представляется мне неуместным. Он бы мало что изменил в крупных военных действиях в Сирии, в контроле Асадом значительных частей страны благодаря поддержке Ирана, России и Хезболлы", - сказал эксперт.

Нужно сделать пару шагов назад

Sydsvenskan, Швеция

Эта взвинченная риторика звучит зловеще. Сразу вспоминается старая поговорка: "Правда - первая жертва войны".

Пусть реальные обстоятельства указывают в конкретную сторону - на сирийское правительство. Однако все еще нет никакого "дымящегося пистолета", никаких решающих и неопровержимых доказательств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш хочет увидеть результаты независимого международного расследования событий в Думе. А для этого требуется решение Совбеза ООН. Россия, которая, по выражению министра иностранных дел Маргот Валльстрам, "встала на дыбы", к всеобщему удивлению, легко согласилась.

США и все остальные не должны отказываться от этого предложения, тем более что вполне можно договориться о справедливых условиях проведения этого расследования.

Если уж оказался на краю пропасти, то было бы умно сделать пару шагов назад. Не усугублять перепалку. Не давать эмоциям взять верх. Максимально использовать все дипломатические средства. Короче говоря, действовать прагматично.

Путин подготовил ловушку

Times, Британия

Глава российских вооруженных сил четыре недели назад заявил: Москва располагает "надежной информацией" о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать атаку с применением химического оружия.

По мнению генерала Валерия Герасимова, Соединенные Штаты после этого обвинят сирийский режим в жестокости и проведут атаку с воздуха. Россия в таком случае примет "ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям".

Эти действия, по словам российского генерала, будут предприняты для защиты сотен размещенных в Сирии российских советников, которые являются составной частью поддержки Кремлем режима президента Асада.

Это побудило некоторых экспертов по России задать такой вопрос: А не попадет ли Британия и ее союзники в ловушку, созданную резидентом Путиным, которому все больше по вкусу приходится создание хаоса?

Возможно, Британии и ее союзникам следует сделать что-то неожиданное - например, инициировать новую волну карательных санкций, а не следовать предсказанному курсу, который каким-то странным образом был заранее предусмотрен генералом Герасимовым.

России не хватит денег на войну

Newsweek, Польша

Эскалация напряженности опровергает недавнее заявление Путина о том, что в Сирии уже практически установился мир.

Теперь россиянам, которым хотелось бы оставить в Сирии только авиацию и специальные подразделения, придется наращивать свое присутствие в этой стране, если, например, очередные удары заметно ослабят военный потенциал войск сирийского режима.

Но пока Путину придется тушить пожар на биржах и спасать олигархов от банкротства. Если он с этим не справится, он не сможет позволить себе вступить даже в такую опосредованную конфронтацию, какая разворачивается сейчас в Сирии.

Израиль не знает, доверять ли Трампу

Haaretz, Израиль

Израиль должен понимать все угрозы, связанные с ведением военных действий на территории Сирии. Готов ли Израиль к военному противостоянию не только в воздухе, но и на суше? Может ли Израиль полагаться на американскую поддержку или американское вмешательство?

На эти вопросы нет однозначного ответа, учитывая невнятную политику президента Трампа на ближневосточной сцене. С одной стороны, он сообщает о намерении вывести американские силы из Сирии, а с другой взвешивает возможность военного ответа на действия режима Асада.

Израильское руководство также не может не брать в расчет ситуацию, при которой Россия из страны, сотрудничающей с Израилем, координирующей с ним действия в воздушном пространстве Сирии, выступит против него.

Правительство и военное командование обязаны действовать в подобной ситуации предельно осторожно.

США хотят войны

Milli Gazete, Турция

США теряют не только Сирию, но и вместе с ней претензию на глобальную гегемонию, лидерство в западном мире и своих союзников, прежде всего Турцию. США, потерявшим все это, будет непросто даже защитить свою национальную целостность.

США хотят войны, потому что они уже не способны вести войны чужими руками - гибридные войны на Ближнем Востоке. США, которые потеряли ИГИЛ и не смогли добиться желаемой эффективности от террористической организации Партия Демократический союз - Отряды народной самообороны / Рабочая партия Курдистана, с каждым днем все больше утрачивают свободу для маневра.

США хотят войны, потому что Израилю нужно, чтобы США воевали в его интересах и претворили в жизнь проект Великого Израиля. Одним словом, США, которые своим статусом империи / сверхдержавы обязаны двум масштабным мировым войнам, нуждаются в новой масштабной войне для сохранения этого статуса.

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Источник: korrespondent.net