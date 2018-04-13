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13. 04. 2018

В РФ узнали дату начала блокировки Telegram

Российские интернет-провайдеры приступят к блокированию мессенджера Telegram в понедельник, 16 апреля. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщили со ссылкой на собственные источники РИА Новости и Интерфакс.

Собеседники агентства пояснили, что именно в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса Telegram, подлежащие блокированию в России.

"Роскомнадзор ведет реестр запрещенных адресов в интернете, информация с которого выгружается операторам связи. Операторы связи имеют доступ к выгрузке из этого реестра. Они обязаны заблокировать указанные в реестре адреса в течение суток после внесения в реестр", - говорится в сообщении.

Напомним, Таганский районный суд Москвы в пятницу, 13 апреля, рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировании мессенджера в России и удовлетворил его. Представители Telegram в суд не пришли, но заявили, что обжалуют решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram - домены t.me и web.telegram.org - в реестр запрещенных сайтов. При этом в качестве даты внесения указано 11 апреля, также в реестре содержится пометка, что доступ к этим ресурсам не ограничивается. Глава ведомства Александр Жаров после вердикта суда сказал, что блокирование начнется "в ближайшее время", но отказался назвать конкретную дату.

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Источник: korrespondent.net

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