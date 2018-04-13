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13. 04. 2018

Порошенко назвал дату окончания АТО

АТО на Донбассе завершится 30 апреля и будет переформатирована в Операцию объединенных сил. Об этом в интервью журналистам в пятницу, 13 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что это произойдет раньше, чем планировалось.

"Я думаю, что не через месяц, формат операции должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней ", - сказал Порошенко.

"Это кардинально меняет организацию управления военной структурой. Руководство переходит ВСУ, которые получают дополнительные полномочия относительно реагирования на агрессию", - сказал Порошенко

Он убежден, что переформатирование повысит эффективность действий украинских военных.

По словам Порошенко, под руководство ВСУ перейдут подразделения Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и Нацполиции.

Напомним, командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал о подготовке к ее введению.

Ранее Муженко рассказал о переформатировании АТО. Он сообщал, что будет создан объединенный оперативный штаб, который станет основным органом управления операцией на территории Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net

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