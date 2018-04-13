В России в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Вологодской области России произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой погибли, по меньшей мере, семь человек. Об этом со ссылкой на региональное управлении МВД РФ сообщает РБК.
В частности, указано, что ДТП произошло на 101-м км трассы Вологда - Новая Ладога.
"Во время ДТП погибли семь человек, а трое - пострадали", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, участниками аварии стали микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль.
В Следственном комитете России также сообщили о семи жертвах аварии, число пострадавших уточняется. Сотрудники ведомства начали проверку по факту ДТП.
Как сообщается, среди погибших есть один ребенок, а причиной аварии мог стать выезд одной из машин на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье мужчина на Форде насмерть сбил 16-летнюю девушку.
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Источник: korrespondent.net