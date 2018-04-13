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13. 04. 2018

В России в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Вологодской области России произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой погибли, по меньшей мере, семь человек. Об этом со ссылкой на региональное управлении МВД РФ сообщает РБК.

В частности, указано, что ДТП произошло на 101-м км трассы Вологда - Новая Ладога.

"Во время ДТП погибли семь человек, а трое - пострадали", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, участниками аварии стали микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль.

В Следственном комитете России также сообщили о семи жертвах аварии, число пострадавших уточняется. Сотрудники ведомства начали проверку по факту ДТП.

Как сообщается, среди погибших есть один ребенок, а причиной аварии мог стать выезд одной из машин на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье мужчина на Форде насмерть сбил 16-летнюю девушку.

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Источник: korrespondent.net

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