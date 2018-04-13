В Украине опасно там, где есть солдаты РФ - Волкер

Донбасс является опасной территорией из-за того, что там находятся российские военные. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер на своей у себя в Twitter.

Таким образом он прокомментировал обеспокоенность посольства США в Украине информацией СММ ОБСЕ о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами.

"Как я уже сказал ранее, единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть российские солдаты. И сейчас есть новый риск", - написал Волкер.

As I’ve said before, the only place in Ukraine where Russian-speakers are at risk is where there are Russian soldiers. And now a new risk: https://t.co/9YxUE796jX — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 13 апреля 2018 г.

Ранее посольство США в Украине заявляет об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось, что сепаратисты намерены 14 апреля прекратить откачку воды на шахте Юный коммунар, где в 1979 году был осуществлен экспериментальный ядерный взрыв для понижения напряжения в горном массиве. Это чревато тем, что радиоактивные отходы на глубине около километра выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток Северского Донца, a также р. Дон и Азовское море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net