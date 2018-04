В Украине опасно там, где есть солдаты РФ - Волкер

Донбасс является опасной территорией из-за того, что там находятся российские военные. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер на своей у себя в Twitter.

Таким образом он прокомментировал обеспокоенность посольства США в Украине информацией СММ ОБСЕ о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами.

"Как я уже сказал ранее, единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть российские солдаты. И сейчас есть новый риск", - написал Волкер.

As I’ve said before, the only place in Ukraine where Russian-speakers are at risk is where there are Russian soldiers. And now a new risk: https://t.co/9YxUE796jX