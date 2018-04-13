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13. 04. 2018

РФ не сможет обойтись без ГТС Украины – Порошенко

Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года. Об этом в пятницу, 13 апреля, в интервью журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я хочу еще раз отметить: Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, после 2019 года в том числе", - сказал президент.

Как известно, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Порошенко отметил, что Украина готова транспортировать до 150 миллиардов кубов газа в год по своей территории.

Также глава государства уверен, что Украина получит 4,6 миллиарда кубов от Газпрома по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Я хочу подчеркнуть и успокоить всех украинцев: каждый доллар с решения о $4,6 млрд Украина получит. Я в этом абсолютно уверен как президент. Мы координируем действия наших юристов, и у меня не возникает никаких сомнений в связи с этим", - сказал он.

Он также напомнил, что каждый день задержки выплаты Газпромом долга по решению Стокгольмского арбитража увеличивает сумму, которую должна выплатить российская компания "минимум на $0,5 млн в день".

Напомним, 28 февраля завершилась многолетний спор между Нафтогазом и Газпромом в Стокгольмском арбитраже, который обязал российский концерн доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 

Как сообщалось, Нафтогаз и Газпром начали договариваться об условиях транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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