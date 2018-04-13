Декларация Путина: доход главы РФ за год вырос вдвое

Президент России Владимир Путин за 2017 год заработал около 18,7 млн российских рублей (около 285 тыс. долларов США). Такие сведения содержатся в его декларации, размещенной в пятницу, 13 апреля, на сайте Кремля.

Отмечено, что по сравнению с предыдущим годом доход главы РФ вырос более чем вдвое - в 2016 году доход Путина составил 8,8 млн руб. (134 тыс. долл.).

Согласно декларации, в собственности у российского президента, как и ранее, находятся квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Все объекты находятся на территории РФ.

К тому же, как показывает документ, в собственности у Путина находятся два автомобиля ГАЗ М21, Нива и прицеп Скиф.

В то же время из декларации Путина исчезло имевшееся годом ранее упоминание о земельном участке площадью 1,5 тыс. кв. м.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина.

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Источник: korrespondent.net