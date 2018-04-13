ОБСЕ призвала Москву отказаться от блокировки Telegram

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти отказаться от блокировки Telegram. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба организации.

"В последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации. Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и способствовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды", - приводятся в сообщении слова Дезира.

Он отметил, что обеспокоен решением суда заблокировать этот мессенджер.

Кроме того, представитель ОБСЕ по свободе СМИ обратился к депутатам Госдумы РФ, которые 12 апреля в первом чтении приняли законопроект о штрафе в 50 млн руб. для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию.

"Я призываю депутатов Государственной думы не поддерживать предлагаемые изменения, поскольку они ограничат свободу слова, свободу СМИ и не соответствуют международно-признанным требованиям", - подчеркнул Дезир.

Напомним, решение об ограничении на территории России доступа к сервису Telegram Таганский районный суд Москвы принял 13 апреля. Позже Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов доменные имена web.telegram.org и t.me. В реестр также могут быть внесены telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

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Источник: korrespondent.net