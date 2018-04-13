Порошенко ожидает оценочную миссию ООН на Востоке в 2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой направить на Донбасс специальную миссию для оценки стоимости, численности и необходимых сроков для развертывания миротворцев. Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам в пятницу, 13 апреля.

"Я лично обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы на восток Украины была направлена ​​специальная оценочная миссия, для того чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки развертывания, предварительные условия, и началась практическая работа по реализации проекта", - пояснил он.

По словам Порошенко, оценочная миссия ООН может прибыть на Донбасс без решения Совбеза ООН, а только по решению генсека организации.

"Я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию уже в 2018 году", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что более 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой миссии на оккупированной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net