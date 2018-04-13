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13. 04. 2018

В России четвероклассник ранил ножом другого школьника

В российском Ярославле четвероклассник ударил другого школьника ножом, что привело к его госпитализации. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает в пятницу, 13 апреля, РБК.

Как сообщается, пострадавшего мальчика прооперировали, он в стабильном состоянии. Оба ученики - из обычных семей, не хулиганы и раньше в драки не ввязывались.

Указано, что потерпевший учится в пятом классе, нападавший - в четвертом. Конфликт между детьми произошел в неучебное время - во время прогулки. Это произошло на глазах других детей, они побежали в школу и рассказали обо всем учителям, которые вызвали скорую.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин отметил, что в школе будет проведена проверка.

"Запрос был направлен в учебное заведение, будем выяснять причину, что это было", - заявил он.

Крупин добавил, что работа будет вестись с семьями обоих школьников.

Ранее сообщалось, что в России в одной из школ во время драки между старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения один подросток нанес другому несколько ножевых ранений.

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Источник: korrespondent.net

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