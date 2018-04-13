Украина не выплатила Януковичу компенсацию за лондонских адвокатов

Министерство юстиции Украины не выплатило бывшему президенту Виктору Януковичу присужденную ему судом Евросоюза компенсацию расходов на адвокатов, так как экс-глава государства не обратился за деньгами.

В частности, Минюст заявил, что в ведомство не поступало исполнительных документов по ходатайству Януковича, на основании которых должна была осуществляться выплата компенсации части расходов на гонорары британским адвокатам экс-президента.

"Таким образом, решение (Суда ЕС - ред.) остаются невыполненными", - говорится в ответе заместителя министра юстиции Ивана Лещины на вопрос о том, осуществлены ли выплаты присужденных Януковичу средств.

Напомним, в конце 2017 года Суд ЕС отклонил апелляцию Украины на решение о выплате компенсации Виктору Януковичу, его сыну Александру и вдове его погибшего сына Виктора. В начале этого года Украина должна была выплатить семье экс-президента 10,5 тысяч фунтов в качестве компенсации затрат на их адвокатов.

Речь идет о покрытии дополнительных расходов, которые понесли украинский экс-президент и его семья из-за того, что Украина в 2014 году сначала присоединилась к судебному процессу по искам Януковичей против Совета ЕС в суде Европейского Союза, а через несколько месяцев без объяснений вышла из него. Януковичи оспаривали первую волну санкций ЕС, введенную в марте 2014 года против Виктора Януковича и его окружения.

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net