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13. 04. 2018

В Госдуме РФ задумались о запрете VPN-сервисов


Депутаты Государственной думы РФ проанализируют необходимость введения на законодательном уровне запрета на использование VPN-сервисов после блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, передает РИА Новости.

"Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", – сказал он.

Крупенников также отметил, что Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Угроза запрета Telegram: в РФ начался бум VPN и прокси-серверов

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram – домены t.me и web.telegram.org - в реестр запрещенных сайтов. 

Источник: korrespondent.net

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