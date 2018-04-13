В Киевской области правоохранители задержали группу коллекторов, которая под прикрытием финансового учреждения, путем угроз с применением насилия и даже убийства, требовала средства у граждан без долговых обязательств. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, указано, что силовики обезвредили организованную преступную группировку коллекторов в составе пяти человек.

"Организатор преступной группировки основал финансовое учреждение и совместно с другими злоумышленниками, прикрываясь этой деятельностью, требовал денежные средства у лиц, не имеющих долговых обязательств перед какими-либо финансовыми учреждениями. Суммы, которые требовали коллекторы, колебались от двух до 120 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, так называемые коллекторы запугивали потерпевших уничтожением или повреждением имущества, а также угрожали применить насилие и даже убить человека, если не оплатят им вымышленный долг.

Правоохранители провели санкционированные обыски у злоумышленников, в результате которых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, черновые записи с так называемыми должниками, банковские карты, а также предметы, внешне похожие на холодное и огнестрельное оружие.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области задержали группу коллекторов-вымогателей

Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители задержали 50 рейдеров.

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Источник: korrespondent.net